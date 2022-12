Dez tiros – Cabo da PM é assassinado na frente da família em Cáceres

Do: MidiaNews

Elso Fanis, de 38 anos, foi surpreendido pelos atiradores enquanto tomava tereré

O policial militar Elso Fanis, de 38 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira (30) em Cáceres (distante a 220 km de Cuiabá). O crime aconteceu na frente da família, enquanto o PM tomava tereré.

Conforme a imprensa local, o fato aconteceu por volta das 20h20, na Rua Castelo Branco, no Bairro Jardim São Luiz. Elso tomava o tereré na frente de sua residência quando os criminosos chegaram em um Fiat Uno e fizeram pelo menos dez disparos de pistola 9mm.

Após realizarem os disparos, os autores fugiram em direção ao Bairro Jardim Paraíso. Horas depois a Polícia encontrou o veículo utilizado no crime em chamas.

O Corpo de Bombeiros ainda foi acionado, mas apenas constatou o óbito de Elso.

As equipes da Polícia Civil e Politec estiveram no local para as providências cabíveis, sendo iniciadas as investigações para identificação e prisão dos autores do crime.

Ainda de acordo com a imprensa local, o policial militar havia saído há pouco tempo da prisão após ter sido alvo da Operação Carga Prensada, deflagrada pela Polícia Federal de Rondônia, em setembro de 2021. Na ação, foram cumpridos 45 mandados de prisão e 63 mandados de busca e apreensão.

A investigação comprovou que uma quadrilha enviava drogas de Rondônia para outros estados.

Na época, a Corregedoria da Polícia Militar confirmou a prisão do cabo.

Polícia Civil investiga o caso.