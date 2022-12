“Desgastante” – Médicos do HMC seguem com salário atrasado e amaçam parar

Do: MidiaNews

Profissionais esperam desde o dia 30 de novembro o salário referente a setembro

Médicos terceirizados do Hospital Municipal de Cuiabá voltaram a denunciar atrasos nos pagamentos de salários, desta vez de 15 dias, e articulam possível paralisação das atividades.

Segundo um dos profissionais, que preferiu não ser identificado, o salário que está em atraso é referente ao mês de setembro, que deveria ter sido pago até o dia 30 de novembro.

“Tudo que nós queríamos era exercer nossa profissão com dignidade, atender os pacientes e receber nosso salário. Mas além de nossas funções de médicos, temos que ficar mensalmente brigando para receber o salário de 3 meses atrás”, disse um médico que preferiu não revelar o nome.

O profissional descreveu a situação como “desgastante” para toda a equipe, que atualmente desenvolve suas atividades sem estimulo algum.

“Trabalhar no HMC é desgastante, lidar com a Empresa Cuiabana [de Saúde Pública], Prefeitura de Cuiabá, empresas terceirizadas… Isso já é conhecido entre os médicos, por isso muitos se recusam a trabalhar aqui. É realmente difícil, é triste pra falar a verdade”, explicou.

De acordo com o profissional, os médicos articulam uma possível paralisação das atividades, caso o montante não seja quitado até o fim da semana.

“Ficamos meio de mãos atadas, pois eles só pagam mediante ameaças de paralisação. É muita falta de respeito”.

“A informação que temos é que o repasse foi feito ao hospital, mas por algum motivo eles não estão pagando os médicos. Não sabemos mais o que fazer”, finalizou.

Outro lado

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra os hospitais municipais, nega “atrasos no pagamento de empresas que prestam serviços com médicos terceirizados no HMC”.

Segundo a empresa, todos os atendimentos seguem sendo realizados normalmente pelos médicos terceirizados.

“Ressalta ainda, que é de responsabilidade da empresa contratada o repasse aos médicos”, diz trecho de nota.