Deputado estadual Nininho realiza entrega de van para a Prefeitura de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde recebe hoje, às 13h00, no Paço Municipal, uma Van Mercedes-Benz, modelo Sprinter K42A, com capacidade para 16 passageiros e acessibilidade para cadeirantes. O veículo foi adquirido pelo Município com recursos repassados por meio de emenda do deputado estadual Nininho, no valor de R$ 350 mil, mais R$ 36 mil de contrapartida da Prefeitura Municipal.

O veículo, viabilizado por meio de indicação do vereador Cleberson Rodrigues Gonçalves de Oliveira (Clebinho do Judô), será repassado à Associação Campo-verdense de Artes Marciais (ASCAM), entidade de utilidade pública que atende cerca de 600 crianças e adolescentes.

A cerimônia de entrega contará com a presença do deputado estadual Nininho, do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, vereadores, secretários e autoridades municipais.