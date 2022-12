Criminosos tiram jovem de casa e o executam a tiros em rua de MT

Do: MidiaNews

Fernando Leandro foi atingido na cabeça e pescoço; o crime aconteceu em Tangará da Serra

O jovem Fernando Leandro da Silva, de 19 anos, foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (5), após se envolver em uma discussão em um bar em Tangará da Serra (distante a 252 km de Cuiabá). Ele foi atingido com tiros no pescoço e cabeça.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi registrado no bairro Jardim Califórnia, por volta das 20h10. A Polícia recebeu a informação de que um homem estaria caído no chão com marcas de tiro. Ao chegar ao local, os militares confirmaram a informação.

Conforme populares, o rapaz estava em um bar quando, em determinado momento, começou a discutir com algumas pessoas. Após o desentendimento, a vítima foi para quitinete onde mora.

Instantes depois, ainda conforme o boletim de ocorrência, uma dupla passou em um carro, parou no local, o tirou da residência e efetuou diversos tiros contra Fernando, que morreu na hora. Em seguida, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte.

Conforme a Polícia Militar, o jovem não tinha nenhuma passagem criminal.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.