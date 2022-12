Criminosos roubam propriedade rural em Campo Verde; usaram veículo das vítimas para fugir com os pertences

Assessoria

A Polícia Militar de Campo Verde atendeu uma ocorrência solicitada via Copom no dia 24/12, 13h, na Zona Rural, Assentamento Capim Branco. Foi informado que houve um roubo na Fazenda Duas Nações, e que haviam levado um veículo Toyota Corolla.

Posteriormente, chegaram informações de que havia um veículo Corolla abandonado as margens da rodovia mt-344. A viatura se deslocou até o local onde o veículo estava e verificou que o mesmo estava com a roda dianteira esquerda danificada e que haviam alguns materiais dentro do veículo.

Os policiais foram até a fazenda Duas Nações com as vítimas e estas contaram que estavam na fazenda e 03 suspeitos chegaram pela mata; um portava uma arma de fogo tipo pistola e outro uma faca. Eles anunciaram o roubo, rendendo as vítimas e os amarrando, e então colocaram diversos pertences entre televisores, celulares, malas, caixa de som, entre outros dentro do veículo Corolla e fugiram. Depois da fuga, as vítimas conseguiram se soltar e procuraram ajuda de terceiros acionando a Polícia Militar.

Foi acionado o guincho que conduziu o veículo Corolla até a delegacia local juntamente com os materiais roubados recuperados. O boletim de ocorrência foi confeccionado e registrado para devidas providencias.

Guarnição participante:

– 3° Sgt Pm Jorge.

– Cb PM Filipe.

– Cb PM Reis.

– SD Pm Amaral.