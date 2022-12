Crime sexual – Dono de academia de crossfit propôs uso de anabolizante e avaliação íntima, dizem alunas que denunciaram abusos

Do: Olhar Direto

Denunciado por alunas da academia de crossfit em que era sócio e instrutor no bairro Vista Alegre, em Cuiabá, Andreonio Moraes de Lima, de 37 anos, teria proposto a uma das vítimas o uso de anabolizantes, aplicados irregularmente por ele, e impôs uma “avaliação íntima” após as aplicações. As informações constam de boletim de ocorrência de uma das denunciantes.

Na denúncia feita à polícia, uma das vítimas explicou que foi abordada por Andreonio, que teria proposto o uso dos anabolizantes e resolveu começar as aplicações. Assim que começou o ciclo, fez quatro avaliações com o instrutor da academia.

De acordo com a vítima, o suspeito pedia para que ela ficasse pelada e que abrisse as pernas para que ele avaliasse as partes íntimas dela. A mulher relatou que Andreonio tocava em sua vagina e nos seios, mas que achava que o procedimento era normal.

A aluna da academia de crossfit disse aos policiais que só tomou a decisão de denunciar Andreonio na última sexta-feira (9), quando ficou sabendo que o suspeito já havia assediado outras clientes do estabelecimento.

A segunda vítima que registrou boletim de ocorrência contou aos policiais que no final de setembro foi fazer aplicação do anabolizante com Andreonio.

Depois da primeira aplicação, ele disse que a mulher deveria fazer a mesma avaliação íntima para saber se estava tendo efeitos colaterais.

O suspeito tentou abaixar a calcinha e o short dela, mas a vítima se negou e saiu correndo. Andreonio ainda teria dado um tapa na bunda dela.

A vítima explicou que o outro dono da academia não sabia dos episódios de assédio ou das aplicações irregulares de anabolizantes no local. O empresário, de acordo com a mulher, descobriu a situação nesta semana e está dando suporte para as alunas assediadas por Andreonio.

O Olhar Direto procurou o suspeito, que informou que iria “averiguar a informação” sobre as denúncias de assédio e não se posicionou. O espaço segue aberto para manifestação.