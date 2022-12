Crime no Shopping Popular – Juíza decreta prisão de envolvido em morte de empresário

Do: MidiaNews

Josenaldo Ferreira de Araújo foi assassinado à queima-roupa; atirador foi morto pela PM

A Justiça decretou a prisão preventiva de Bruno Fernandes de Souza Costa, de 22 anos, acusado de participar do assassinato do empresário Josenaldo Ferreira de Araújo no Shopping Popular, em Cuiabá.

A decisão é da juíza Suzana Guimarães Ribeiro e foi proferida durante audiência de custódia realizada na terça-feira (20).

O crime ocorreu no final da tarde de segunda-feira (19). Josenaldo foi executado à queima-roupa no interior do estabelecimento.

Bruno foi preso em flagrante enquanto o comparsa, Wanderson Santos Souza, que fez os disparos contra o empresário, foi morto após trocar tiros com policiais militares.

Na decisão, a juíza citou a periculosidade do suspeito, que, inclusive, já foi preso anteriormente pelo crime de ameaça.

“Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes o indício de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, pois a forma de execução do delito, praticado por motivo torpe, fútil e que impossibilitou a defesa da vítima, torna-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social”, diz trecho da decisão.

Execução filmada

Imagens do circuito interno de segurança do Shopping Popular, flagraram o momento em que o empresário foi assassinado.

A gravação mostra o momento em que a vítima conversa com uma pessoa próximo a um dos boxes do local.

Logo em seguida, um terceiro homem aparece na gravação, saca uma arma da cintura e dispara contra o empresário, que cai no chão.

Após os disparos, a dupla tentou fugir do local, mas foi surpreendida por policiais militares que estavam do lado de fora.

Houve uma troca de tiros e o homem que executou Josenaldo foi morto.

O segundo suspeito foi preso.

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a motivação do assassinato.