Com investimentos de R$ 330 mil, Prefeitura entrega iluminação de LED no Parque das Araras

Com investimentos de R$ 330 mil, a Prefeitura de Campo Verde entregou na última sexta-feira a nova iluminação do Parque das Araras, um dos mais belos cartões postais da cidade e que reúne centenas de pessoas, principalmente durante os finais de semana, que aproveitam o espaço para a prática esportiva ou para o lazer.

Os trabalhos, realizados pela Secretaria Municipal de Obras e coordenados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, contemplaram a instalação de 80 postes, 160 luminárias de LED e troca total de cabos, dutos, conectores, quadro de comando de disjuntores, central de distribuição e rede individual, entre outros.

Os investimentos, destacou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, visam proporcionar mais conforto e tranquilidade aos usuários. “É um momento especial para nós fazer a entrega dessa iluminação do Parque das Araras, um parque importante, que divide grandes grupos de bairros. Precisava desse investimento na parte elétrica”, ressaltou.

Alexandre destacou que a nova iluminação contemplou toda a área do Parque, melhorando ainda mais as condições de uso. “Hoje nós temos aqui no Parque diversas atrações que fazem com que as famílias tenham entretenimento, como os pedalinhos, a pista de caminhada, as quadras de esportes”, observou. “Essa nova iluminação é uma maneira de fazermos com que as famílias de Campo Verde possam desfrutar de um parque tão importante e tão belo”, frisou.

Frequentador do Parque das Araras, o vereador Miguel de Paula, que representou a Câmara de Vereadores no evento, disse que o momento era de muita satisfação, acrescentando que o espaço conta com câmeras de segurança que fazem o monitoramento 24 horas por dia, o que garante mais tranquilidade aos usuários. “Todo esse investimento que foi feito no parque, dá muito mais segurança para nossa população”, disse ele.

Localizado entre os bairros Jardim Campo Verde e Jardim Campo Verde II, o Parque das Araras conta com lago, pista para caminhada, quadras de futsal, quadras de areia e ampla área verde. Funciona de terça a domingo.

Participaram da cerimônia de entrega da nova iluminação do Parque da Araras, o secretário de Gabinete, Carlos Roberto de Nóbrega, o secretário de Planejamento, Rubens Anunciação Júnior, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares, o secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, Flávio Gesser Mattei, o vereador Gregório Dourado Filho (Mosquito do Mercado Popular), e as vereadores Socorro dos Santos Souza e Janaína Nordestina.