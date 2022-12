CNJ afasta juiz de Cuiabá suspeito de sonegação e lavagem

Do: MidiaNews

Afastamento cautelar vai durar enquanto ele for alvo de procedimento disciplinar

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou, nesta terça-feira (6), o juiz Raphael Casella, que atua na 8ª Vara Federal de Cuiabá, por supostamente misturar a magistratura com atividade empresarial.

Há seis meses, ele também atua como juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O afastamento se deu de maneira cautelar até que o procedimento administrativo disciplinar (PAD) seja concluído.

Os ministros do CNJ seguiram o voto do relator do caso, corregedor Luis Felipe Salomão, que acolheu reclamações disciplinar proposta pelo Ministério Público Federal (MPE). Caso as acusações sejam comprovadas, o magistrado poderá ser punido com a aposentadoria compulsória.

“As condutas do juiz federal Raphael Casela, dentre elas verifico a possível existência de elementos judiciários que apontam a prática de infrações disciplinares as quais caracterizam afronta a dispositivos da Lomam [Lei Orgânica da Magistratura], do Código de Ética, do Código Penal, impondo-se ao meu juízo a abertura do processo administrativo disciplinar para aprofundada apuração dos fatos”, disse o ministro.

Salomão apontou que são cinco reclamações, consideradas graves, a respeito de condutas praticadas pelo juíz quando ele atuava na Vara Federal de Cáceres.

Dentre as acusações, há um suposto enriquecimento incompatível com as atividades de um magistrado, identificado pela Receita Federal.

As atividades, segundo as investigações, vão da suposta administração de um hotel-cassino, administração de construtoras, sociedade em um escritório de advocacia e até propriedade de lojas de produtos eletrônicos.

“O conjunto da obra é assustador”, disse o relator ao anunciar que havia feito uma consulta no sistema eletrônico, e identificado que pesa contra o juiz federal até mesmo uma acusação de violência doméstica.

Lavagem de dinheiro e laranjas

As investigações levadas ao CNJ apontam para um suposto crime de lavagem de capitais com uso de “laranjas”.

Segundo a Receita Federal, entre 2002 e 2019, o magistrado teria declarado ter contraído R$ 4,601 milhões e baixado R$ 3,632 milhões em empréstimos e financiamentos pessoais. “Muitos deles fictícios”, destacou o ministro-relator.

“A Receita concluiu que o reclamado possui um enorme patrimônio a descoberto, que não pode ser justificado pelos seus rendimentos lícitos. Bem como a possível pratica de lavagem de capitais por meios de empreendimentos registrados por nome de laranjas”, apontou.

O outro lado

A defesa do juiz federal apontou que as acusações a serem investigadas pelo CNJ, estão sendo – ou foram – julgadas no Tribunal Regional Federal (TRF-1) desde 2015 e nada foi constatado.

Segundo seu advogado Gabriel Felício, que fez a defesa oral do caso, o magistrado admite a gravidade das acusações e que “devem, sim, ser investigadas”.

“O magistrado nunca sofreu nenhuma condenação. Nunca. Essas investigações começaram em 2014 e ele só teve absolvições em esfera correicional. E na esfera criminal não teve nenhuma denúncia. […] As acusações não têm contemporaneidade, e o exercício da Magistratura não está em risco”, disse o advogado ao relembrar que há seis meses juiz conseguiu ser escolhido para o TRE.

Veja sessão: