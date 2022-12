Climatizadores são instalados na Feira Livre Municipal

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com investimentos feitos pelo Município com recursos próprios no valor de R$ 395 mil, foram instalados 28 climatizadores na Feira Livre Municipal de Campo Verde. A cerimônia de entrega dos equipamentos aconteceu na noite de segunda-feira (19), durante a confraternização de final de ano dos Feirantes.

Além dos climatizadores, a Administração Municipal investiu também R$ 65 mil na melhoria do prédio da Feira, com reformas nos banheiros, instalação de forro e um novo portão.

Na Feira Livre municipal trabalham 75 famílias de pequenos produtores e comerciantes que comercializam, principalmente, produtos da agricultura familiar produzidos nas pequenas propriedades localizadas em assentamentos da Reforma Agrária e em comunidades rurais tradicionais. O local é bastante frequentado pelos moradores de Campo Verde.

A instalação dos climatizadores vai proporcionar mais conforto aos feirantes e ao público consumidor, além de contribuir com a conservação dos produtos, principalmente, os folhosos. “A Prefeitura entende que esse ambiente é muito importante para os feirantes como também para as pessoas que se utilizam da Feira para aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, oriundos do pequeno produtor”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

De acordo com o prefeito, a instalação dos climatizadores representa o início do processo de reforma da Feira Municipal. “Sabemos que tem diversas outras coisas para serem feitas, mas a climatização era prioridade”, ressaltou.

Presidente da Associação dos Feirantes de Campo Verde (AFECAMPO), Pedro de Oliveira, destacou que os investimentos feitos pela Administração Municipal na melhoria do prédio vão beneficiar tanto os comerciantes quanto os frequentadores da Feira Livre. “Realmente ficou bem melhor”, atestou ele. “Para nós é um conforto muito bom. Ficou muito bom para o produtor de folhas, de hortaliça”, observou.

Vice-presidente da AFECAMPO, Ivonete Estércio também destacou os investimentos feitos pela Administração Municipal. “Isso representa para nós uma transformação, nós estamos fazendo história”, frisou ela.

Ivonete enfatizou que a instalação dos climatizadores era uma demanda antiga dos feirantes e que agora foi atendida. “Nós chegamos até o [prefeito] Alexandre, mostramos o projeto, o secretário aprovou também e dessa forma unimos forças e hoje estamos aqui recebendo 28 climatizadores. É um grande avança para as vendas dos pequenos produtores”, disse ela.

Agricultor familiar, o vereador Paulo Galvão, o “Paulinho da Fartura representou a Câmara de Vereadores e comentou que os investimentos feitos na agricultura familiar fortalecem uma categoria que é responsável por produzir a maior parte dos alimentos consumidos pela população. “Você vai a mercado, restaurante olha e vê que aproxima de 70%, 80 os alimentos da agricultura familiar”, observou o vereador. “Se nós fizermos investimentos na agricultura familiar, nós vamos conseguir manter esse equilíbrio”, completou.

Ao falar às pessoas presentes à confraternização, o prefeito Alexandre Lopes lembrou que sua gestão tem buscado melhorar as condições para os feirantes. Uma das iniciativas foi a instalação de pontos de energia elétrica nos locais onde são realizadas as feiras de ruas. O prefeito anunciou também que para o próximo ano, a Administração Municipal fará a distribuição de barracas para os feirantes.

Estiveram presentes à cerimônia de entrega dos climatizadores, a vereadores Socorro dos Santos Souza, o vereador Mosquito do Mercado Popular, o secretário de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente Flávio Gesser Mattei, o secretário de Planejamento Rubens Anunciação Júnior, o secretário de Gabinete Carlos Roberto Nóbrega e o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, Tenente-Coronel Emmanuel.