Carretas pegam fogo em batida na BR-364, em Rondonópolis (MT)

De acordo com a polícia, um dos veículos, carregado com etanol, atingiu a traseira do outro, que transportava madeira, nas proximidades do Trevão.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e a pista no sentido Pedra Preta foi bloqueada, o que causava, até a última atualização desta reportagem, uma grande fila de veículos.