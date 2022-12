Caminhões identificados em atos antidemocráticos foram usados para tráfico, crime ambiental e contrabando, diz polícia

Os veículos foram identificados pela polícia depois de passarem por uma praça de pedágio em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, no dia 6 de novembro. Ao todo, foram apontados 177 caminhões no trecho, sendo 55 de Sorriso, 15 de Lucas do Rio Verde e dez de Nova Mutum. Deles, seis tinham registros em ocorrências policiais.

Todos os veículos tiveram os documentos bloqueados e os proprietários foram multados em R$ 100 mil, após decisão do ministro Alexandre de Moraes. O g1 tenta contato com os citados no relatório.

Segundo a PRF foram identificados:

1 veículo envolvido em ocorrência de tráfico de drogas

1 caminhão envolvido em transporte ilegal de madeira

1 veículo envolvido com contrabando

1 caminhão com registro de embriaguez ao volante

2 veículos com restrições judiciais