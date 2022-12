BRASIL BEACH; VÍDEO – Ar-condicionado explode e causa incêndio em área de condomínio

Do: MidiaNews

Episódio aconteceu no Espaço Mulher, área comum do edifício e causou correria e tumulto

Moradores e visitantes do condomínio Brasil Beach Home Resort, localizado na Rodovia Helder Cândia, em Cuiabá, passaram por um susto na noite de segunda-feira (12). Isso porque um curto-circuito causou a explosão de um ar-condicionado de um dos espaços de lazer, resultando um princípio de incêndio.

De acordo com informações apuradas pelo MidiaNews, o episódio aconteceu em uma sala de estética dentro do condomínio, por volta das 22h20. Moradores escutaram o barulho de uma explosão e saíram correndo, gerando tumulto e pânico.

As pessoas tiveram que sair dos apartamentos diante das chamas geradas no prédio.

Vídeos que circulam na internet mostram as pessoas aglomeradas assustadas. Nas gravações, ainda é possível ver como o local ficou após o episódio. “Meu Deus, explodiu!”, diz uma moradora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar, as chamas já haviam sido controladas. A guarnição verificou todo o ambiente e fez orientações aos moradores e funcionários do local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A causa do incêndio será apurada após investigações.

Veja: