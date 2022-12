Bebê que precisa do remédio mais caro do mundo volta para casa, em MT, depois de 8 meses na UTI

A família conseguiu autorização do plano de saúde para home care e aguarda, agora, que o governo federal compre o remédio, chamado Zolgensma, conforme decisão judicial. O g1 procurou o Ministério da Saúde para saber quando o remédio será adquirido, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

“Achamos que íamos sair do hospital só no ano que vem. Foi intenso esse momento, com várias emoções, de alegria, medo e gratidão. Agora, também vou poder ver meu outro filho, de 5 anos”, afirmou ao g1.Desde que ele foi internado, Geyzirrana vivia com o filho no Hospital Santa Casa, em Cuiabá. Ela é natural de Canarana, a 838 km. A família planejava morar em Barra do Garças, mas com a melhora do filho, acabou indo para Várzea Grande, região metropolitana da capital.