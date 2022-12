Avenida do CPA – Dentista é presa por atropelar manifestantes na frente da 13ª Brigada do Exército

Do: Olhar Direto

Dentista de 32 anos foi presa depois de atropelar manifestantes em frente à 13ª Brigada de Infantaria Motorista do Exército, na avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá, neste domingo (04). Os ‘patriotas’ não aceitam vitória de Luís Inácio Lula da Silva (PT) e alegam fraudes nas eleições. Eles estão acampados em frente ao Exército há mais de um mês e pedem intervenção das Forças Armadas.

Consta no boletim de ocorrência que a mulher dirigia um Jeep Renegade e estaria acelerando contra os manifestantes, que ocupam uma faixa da via. Os policiais militares que realizam uma patrulha no local teriam dado ordem para ela parar, poré, a mulher teria arrancado em direção a uma barraca onde havia um grupo de pessoas. Três manifestantes teriam sido atingidos e os militares quase teriam sido atropelados.

Ainda segundo o boletim, a dentista teria tentado fugir e os policiais atiraram duas vezes no pneu do carro. A dentista então acabou abordada e no interior do Jeep os militares encontraram um cigarro de maconha. Diante dos fatos, ela foi encaminhada para Central de Flagrantes e o veículo removido para o pátio da Semob.