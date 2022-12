Assistência Social entrega cestas de Natal do Projeto Árvore Solidária

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Assistência Social fez na tarde desta quinta-feira, a entrega das cestas natalinas arrecadadas através do projeto Árvore Solidária. As cestas, montadas pelos próprios doadores, continham produtos variados como panetone e chocolates e, em algumas delas, brinquedos. Durante a entrega, realizada na sede da Associação dos Servidores Municipais de Campo Verde (ASSEMCAVE) e que contou com a presença do Papai Noel, que distribuiu balas e doces para as crianças, foi feito o sorteio de uma bicicleta entre as crianças com idade entre 4 e 14 anos que estavam presentes. Houve também apresentações artísticas feitas por servidores do Departamento de Cultura do Município.

Primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Rosilei Borges de Oliveira explicou que as cestas foram entregues a famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social e vão proporcionar a elas um Natal melhor. “É um momento de gratidão, de agradecer a nossa população que é sempre parceira da Assistência Social e nos ajuda a proporcionar esse momento de alegria para as nossas crianças, um momento de confraternização com essas famílias”, disse ela.

Ela também enfatizou que o período do Natal é um momento de celebrar o amor, a compaixão pelo próximo, lembrando o nascimento de Jesus. “Eu penso que o momento é esse: de estarmos juntos enquanto comunidade. É essa nossa intenção, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso recado. E desejar a todos um feliz Natal e um ano novo repleto de muitas realizações, saúde e sucesso”, desejou ela.

Aposentada, morando sozinha e cuidando de dois netos ainda crianças, Maria Conceição Ferreira da Silva foi uma das contempladas com uma das cestas. “Foi uma coisa de Deus, estou muito feliz e que Deus abençoe as pessoas que doaram. Que Deus dê em dobro, que nunca falte nada”, disse ela.

Conforme comentou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, a distribuição das cestas é um mento de encontro entre as famílias que podem ajudar e aquelas que são ajudadas. Segundo ele, proporcionar essa interação é um dos objetivos da Administração Municipal com o projeto Árvore Solidária.

“E o sentimento de tudo isso, é você poder ajudar aquele que precisa receber uma cesta natalina, que tem crianças. Então, nada melhor que as famílias interagirem. É esse o momento em que podemos reuni-las aqui e fazer distribuição das cestas que foram organizadas pelas próprias famílias, em um momento festivo, que é o Natal”, disse o prefeito.

A Árvore Solidária já é uma tradição de final de ano em Campo Verde. Montada no saguão do Paço Municipal Prefeito Onescimo Prati, ela é decorada com cartões onde estão os nomes e a quantidade de membros das famílias.

Quem quer colaborar, retira um dos cartões e presenteia a família escolhida. Este ano, o Projeto Árvore Solidária teve como embaixadores vários influenciadores digitais da cidade, que ajudaram na divulgação do projeto. Estiveram presentes à entrega o secretário de Desenvolvimento Econômico Henrique Soares e o secretário de Cultura, Lazer e Esporte, Clemilson Carvalho.