ASSASSINATO E INVESTIGAÇÃO – Coordenador de Policlínica teria R$ 210 mil a receber de criminosos

Do: MidiaNews

O crime aconteceu na noite de sábado (3) enquanto a vítima atendia clientes em seu mercado

Uma das linhas de investigação no homicídio do coordenador da Policlínica do Pedra 90, Ederson Matos, de 37 anos, é de que ele teria uma dívida a receber no valor de R$ 210 mil dos supostos mandantes do crime.

Conforme uma reportagem do Programa Cadeia Neles, da TV Vila Real, Ederson, além de dono de um mercado e coordenador da unidade de saúde, também atuava como agiota, emprestando dinheiro a várias pessoas.

A partir de fontes não reveladas, a informação seria a de que o empresário estaria tendo problemas no recebimento de duas dívidas, uma no valor de R$ 80 mil e outra de $130 mil.

A principal hipótese é a de que um dos donos dessas dívidas, ou os dois em conluio, encomendaram a execução de Ederson.

A Polícia Civil investiga o caso e até o momento não se manifestou a respeito das possíveis linhas de investigação.

Crime gravado

Ederson foi morto na noite de sábado (9) enquanto atendia no caixa do supermercado Bom Preço.

Pelas imagens de uma câmera de segurança é possível ver que, assim que uma cliente sai, ele se senta e fica conversando com um homem que estava em pé, próximo dele.

Alguns segundos depois um homem chega e atira algumas vezes contra Ederson. A vítima é atingida por quatro disparos no rosto.

O amigo e outro cliente que estava no mercado saem correndo para tentar se proteger. O amigo também foi alvejado, mas não corre risco de morte.

Ederson estava à frente da Policlínica do Pedra 90 há cerca de 2 anos, tendo atuado como enfermeiro na unidade por aproximadamente 6 anos antes disso.

O servidor deixa esposa e três filhos.