‘As vidas da minha filha e do meu neto custaram R$ 7 mil’, diz mãe de grávida morta em acidente causado por motorista embriagado em MT

O enterro de Aline Simone Jordão da Silva, de 34 anos, e do bebê dela foi realizado nesta quarta-feira (21), em Cuiabá. Mãe e filho morreram há dois dias, em um acidente de trânsito, no Distrito do Sucuri, em Cuiabá. O motorista, que estava embriagado, segundo a polícia, foi liberado após pagar fiança de R$ 7 mil.