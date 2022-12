Antecipado para quarta-feira, pagamento de dezembro e 13° dos servidores municipais vai injetar mais de R$ 11 milhões na economia local

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde confirmou para a próxima quarta-feira (21) o pagamento da folha salarial referente ao mês de dezembro e da segunda parcela do 13° salário aos servidos vinculados ao Regime Geral de Previdência. Servidores concursados recebem o benefício na data do aniversário.

“Nós decidimos pelo pagamento antecipado da folha de dezembro para que nossos colaboradores possam ter um Natal mais tranquilo”, salientou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira. A Prefeitura de Campo Verde emprega 1275 servidores.

De acordo com a secretaria de Administração e Recursos humanos, o pagamento da folha de dezembro e do 13° salário vai injetar na economia do município R$ 11,3 milhões, valor que deve fomentar especialmente o setor de comércio varejista em razão das festas de final de ano.