Águas de Campo Verde é recertificada em auditoria externa e mantém ISO 9001:2015 do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

Com foco na busca pela melhoria contínua e pela satisfação dos clientes, a Águas de Campo Verde conquistou a recertificação da norma ISO 9001:2015, do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Após sete dias de auditoria externa em diversas áreas da concessionária, o resultado foi anunciado na última quarta-feira (07.12) pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, certificadora credenciada pela IQNET (International Certification Network) e acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A recertificação acontece a cada três anos, condicionada às auditorias anuais de manutenção. O representante da certificadora Walter Neves verificou diversos documentos, mapeamento de processos, implantação e/ou revisão de procedimentos e as atividades desenvolvidas pela concessionária na prestação dos serviços de saneamento básico. O auditor visitou a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Rio das Mortes, laboratórios de monitoramento da qualidade da água e de esgoto, avaliou o atendimento ao cliente, o funcionamento do sistema de abastecimento e distribuição de água, entre outros processos.

Segundo a analista de Gestão da Qualidade da Águas de Campo Verde, Caroline Piva, a recertificação significa que os procedimentos da empresa estão alinhados para garantir a qualidade dos serviços com foco no cliente. “Essa é mais uma vitória, resultado do trabalho, esforço e comprometimento de toda a equipe. Reforça a preocupação da empresa no desempenho de suas atividades, melhorando cada vez mais o sistema implementado”, afirmou.

O diretor-executivo da Águas de Campo Verde, Marcos Vinicius Antunes, destacou o trabalho que vem sendo realizado pela concessionária e a todos os envolvidos no processo. “O certificado demonstra a responsabilidade de toda a equipe com o processo de gestão da qualidade. Isso é fundamental para continuarmos evoluindo e avançando em melhorias na prestação de serviços aos nossos clientes e no desenvolvimento da empresa”, avaliou.

A norma ISO 9001:2015 do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é reconhecida internacionalmente e assegura a padronização e controle dos processos, proporcionando qualidade, gestão e eficiência na prestação dos serviços. A certificação do SGQ foi conquistada pela Águas de Campo Verde em dezembro de 2019, e desde então vem buscando a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) ISO 9001:2015.

