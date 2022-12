Agroindústria de processamento de alimentos é entregue à comunidade do Assentamento Santo Antônio da Fartura

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Meio Ambiente e Habitação, entregou à comunidade do Assentamento Santo Antônio da Fartura na tarde da última segunda-feira (12), uma agroindústria de processamento de alimentos que vai produzir derivados da cana e do trigo.

A unidade, que foi reformada e ampliada, será gerida pela Cooperativa dos Agricultores Familiares do Assentamento Santo Antônio da Fartura (Coopersaf) e vai fabricar rapadura, melaço, caldo de cana e açúcar mascavo, além de bolos em 7 sabores. Esta é a segunda agroindústria de processamentos de alimentos entregue pela Administração Municipal em menos de uma semana. No último dia 6, foi inaugurada a fábrica de Kefir no Distrito Industrial II, que vai produzir entre 50 e 70 litros da bebida láctea por dia.

Equipada com moendas, moinho com peneira, mesas em material inoxidável, batedor elétrico, coador, espumadeiras, decantador e tachos em inox, a agroindústria tem capacidade para processar até 500 quilos de cana por dia e de produzir entre 200 e 300 quilos de bolo por mês. A reforma e ampliação da agroindústria foi indicada pelos vereadores Paulinho da Fartura, Miguel de Paula, Janaina Nordestina e Cleberson Rodrigues Gonçalves de Oliveira, o “Clebinho do Judô”.

Conforme explicou a presidente da Coopersaf, Olivede Ludwig, toda a produção de bolo da agroindústria e fornecida para a merenda escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino. Parte da produção dos derivados da cana de açúcar, como a rapadura, também vai para a merenda escolar, e parte é entregue no comércio local. 10 famílias deverão trabalhar diretamente ligadas à agroindústria.

Ela também destacou que a entrega da agroindústria, que atende todas as exigências das autoridades sanitárias, impacta diretamente na realidade do assentamento, que passa a verticalizar a produção da cana cultivada nas pequenas propriedades. “Para mim, isso é de grande valia. Para nós, da agricultura familiar é muito importante”, ressalta, lembrando que a fábrica já produziu grande quantidade de derivados num passado recente, mas teve seu funcionamento interrompido devido à pandemia do novo Coronavírus. Olivede também adiantou que uma das propostas é ampliar a produção de derivados do trigo.

“É de extrema importância esse trabalho junto à agricultura familiar e, para nós, como Administração, é sempre é um prazer entregar uma obra como esta, que vai trazer sustentabilidade, vai trazer recursos financeiros para agricultura familiar”, observou o secretário de Agricultura, Regularização Fundiária e Habitação, Flávio Gesser Mattei.

Vereador e agricultor familiar e uma das lideranças do Assentamento Santo Antônio da Fartura, “Paulinho da Fartura” classificou a entrega da agroindústria como muito importante e representa um ganho à mais para os assentados.

Representando a Câmara de Vereadores, o vereador Gregório Dourado Filho, o “Mosquito do Mercado Popular”, destacou o trabalho da administração voltado à agricultura familiar. “Estamos passando por um momento muito bom e vamos aproveitar esse momento”, disse ele.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira enfatizou que a implantação de agroindústrias representa mais ganho para a agricultura familiar através da agregação de valores àquilo que é produzido no campo. “Esse processo é importante, nós temos um grande campo de produção primária, o que diferencia Campo Verde no aspecto produtivo, mas é importante que a gente processe isso. [É importante] fazer com os produtos tenham essa agregação de valores”, destacou o prefeito. “É importante que a gente tenha condições de oferecer isso. Que a comunidade rural, que já tem no seu ambiente de produção [primária] um grande ganho, possa melhorar mais ainda”, completou, acrescentando que as agroindústrias possam ser instrumentos de transformação na vida das comunidades contempladas.