1,5 mil quilos de frango são distribuídos a famílias atendidas pela Assistência Social de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o Projeto Frango no Prato distribuiu na manhã desta terça-feira, 1,5 mil quilos de frango a cerca de 400 famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social de Campo Verde. Cada família recebeu uma embalagem com entre 3,5 e 3,8 quilos de coxa e sobre coxa.

A distribuição foi feita na quadra de esportes do Centro Educacional Paulo Freire e contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social e primeira-dama do Município, Rosilei Borges de Oliveira.

Criado em 2021, o projeto Frango no Prato, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, atende famílias em vulnerabilidade social. “Para nós é uma alegria ter a certeza que todos terão o alimento para confraternizar com a sua família. A gente fica muito feliz em poder proporcionar isso”, disse a secretária e primeira-dama.

A dona de casa Leonilda Buskow disse que só tinha a agradecer à Assistência Social por ter feito a doação dos frangos e pela ajuda recebida durante o ano de 2022. “Passei por muitas dificuldades e a mão estendida foi eles”, reconheceu ela. “Só tenho que agradecer a todo o pessoal do CRAS e a primeira-dama por todo apoio que eles me deram. Só gratidão”, completou.