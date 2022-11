“VOU EXPLODIR A CABEÇA DELA” – Delegado invade casa no Florais, xinga dona e faz ameaças

Do: MidiaNews

Defesa da dona do imóvel diz que vai representar o policial na Corregedoria e na Justiça

O delegado de Polícia Civil Bruno França Ferreira foi filmado por uma câmera de segurança invadindo uma residência no condomínio Florais dos Lagos, em Cuiabá, na noite de segunda-feira (28), e ameaçando uma família.

Ele supostamente estaria cumprindo uma prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva que seu enteado teria contra a dona da casa, hipótese que o advogado da família, Rodrigo Pouso, negou.

“Ele teve essa medida extrema sem qualquer ordem judicial, sem qualquer flagrante delito. Invadiu o condomínio usando da função de delegado, chamou a equipe do GOE (Grupo de Operações Especiais) para fazer apoio a ele. Loucura”, disse Pouso ao MidiaNews.

O caso em questão corre na Justiça, envolvendo o enteado do delegado e o filho da moradora. Eles teriam se desentendido quando a família ainda morava no Condomínio Alphaville I, e para evitar novas rusgas, a mulher teria se mudado para o Florais dos Lagos.

Segundo Rodrigo Pouso, na segunda-feira o enteado do delegado foi até o condomínio em visita a amigos e acabou se aproximando da mulher. Porém, o advogado garante que sua cliente não foi notificada a respeito da existência da medida protetiva.

“Eu vou tomar todas as medidas cabíveis. A minha cliente nunca foi citada. Como ela vai descumprir a medida? Ele precipitou, agiu com abuso de autoridade, agiu sob domínio de ser pai do menino”, disse.

Pelo vídeo, é possível ouvir o delegado esmurrando a porta, até arrombá-la. Em seguida, ele entra no imóvel com mais três policiais do Grupo de GOE, saca a pistola do coldre e grita com os presentes.

“Deita no chão! Deita, filha da puta! Deita os dois no chão!”, grita ele. No imóvel, estavam a mulher, seu marido e a filha pequena do casal.

Assustada com a situação, a criança começa a chorar, momento que o delegado se aproxima da família. “Manda ela sair daí, senão vou disparar na cabeça dela”, diz ele.

O pai da criança tenta acalmá-la, mas é em vão, e a menina continua chorando.

Próximo às vítimas, o delegado se direciona à mulher. “A senhora sabe que não pode chegar perto daquele rapaz que a senhora viu hoje?”, questiona.

A mulher então fica em silêncio, e ele diz novamente. “Responde, filha da puta!”, grita.

Um dos policiais tenta intervir na situação e pede calma, mas o delegado continua. “A senhora sabe que a senhora tem uma medida protetiva para não chegar perto do R.?”.

Ela responde que não sabe, e o delegado diz: “Ah, não sabe?”.

Um dos policiais pede que eles se arrumem para ir acompanhá-los, enquanto o delegado anda inquieto pela sala da casa.

Ele então retorna para perto da família e diz: “Da próxima vez que você chegar perto do meu filho, eu vou estourar a cabeça dela. Eu vou explodir a cabeça dessa menina”, disse, referindo-se à criança.

Em outro vídeo, filmado pelo próprio Rodrigo Pouso, já na delegacia, o delegado continua alterado, e chega a xingar o advogado.

À reportagem, o advogado falou que representará contra o delegado na Corregedoria da Polícia Civil, criminalmente e na esfera cívil.

Repercussão

Em um áudio que circula nas redes sociais, o delegado pede desculpas. “Eu só queria esclarecer que em nenhum momento minha intenção foi atingir as prerrogativas do doutor Rodrigo como advogado. E também que a situação da discussão se deu comigo na condição de padrasto da vítima”, declarou.

“Eu estava ali na condição de padrasto e não de autoridade policial. Só que isso não justifica e eu estou pedindo desculpa publicamente nessa situação de emoção que agi pela condição da vítima que é meu enteado”.

“Mas eu estou aqui pedir desculpas ao doutor Rodrigo. Foi inaceitável a minha conduta. Fui advogado por muito tempo e eu tenho respeito completo e total pelo advogado no exercício de sua função. A respeito do caso não vou me manifestar. Isso é sigiloso, está na delegacia de proteção ao menor. Agora só tomar cuidado para manter a segurança de todo mundo”.

Repúdio da OAB

A Ordem dos Advogados de Mato Grosso (OAB-MT) emitiu nota de repúdio ao comportamento do delegado perante o advogado.

“A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO (OAB-MT), por meio de sua presidente e de sua diretoria, vem a público externar REPÚDIO ao tratamento dispensado pelo delegado de Polícia Civil, Bruno França Ferreira, ao realizar atendimento na data de ontem (28/11/2022), no Cisc Verdão, ao advogado Rodrigo Pouso. O delegado de Polícia Civil, Bruno França Ferreira, proferiu em desfavor do mencionado causídico, palavras de natureza desrespeitosas, afrontosas e não condizentes com o cargo e a função que exerce, de servidor púbico, em especial, quando em atendimento a um profissional da advocacia.

Imagens de um vídeo – que já se encontra em poder desta Seccional – não deixam dúvidas da ausência de urbanidade e, ainda, da utilização de palavras de baixo calão proferidas contra o advogado mencionado, que se encontrava em seu regular exercício profissional.

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO (OAB-MT) repudia veementemente atos como o ora narrado e que não condizem com a importância do cargo e da função de um delegado de Polícia Civil, bem como, não representam o tratamento dispensado à Advocacia pela grande maioria dos Delegados de Polícia e demais servidores da instituição Polícia Judiciária Civil.

A OAB-MT deixa claro que não tolerará vilipêndios desta natureza. A Seccional já estuda as medidas cabíveis a serem tomadas em razão do caso em questão”.

Veja o vídeo abaixo: