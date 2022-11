Tropa de choque lança gás lacrimogêneo em bolsonaristas na 163

Do: MidiaNews

O trecho está localizado em Guarantã do Norte, onde Jair Bolsonaro teve sua maior votação no Estado

A tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atirou bombas de gás nesta sexta-feira (3) para dispersar manifestantes pró-Bolsonaro na BR-163, em Guarantã do Norte.

Conforme informações da PRF, a via estava bloqueada pelos manifestantes pelo menos desde a madrugada de terça-feira (1), em protesto contra a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Guarantã do Norte, foi onde o presidente Jair Bolsonaro teve a maior votação em Mato Grosso, terminando o segundo turno 81,14%.

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o grupo de policiais da tropa de choque com escudos, avançando pela rodovia e atirando granadas de gás lacrimogêneo em direção aos bolsonaristas.

Em outra filmagem, algumas pessoas dentro de um galpão são atingidas pela fumaça quando uma das granadas cai, e correm para o meio da mata.

A TV Migrantes gravou uma multidão já na lateral das rodovias. Em dado momento, algumas pessoas tentaram se aproximar dos policiais e foram recebidas com spray de pimenta.

Os manifestantes então começam a reclamar quando os agentes jogam bombas na lateral da pista, para afastá-los mais da rodovia.

Após a ação, o trecho que estava bloqueado foi totalmente liberado pelos policiais da PRF, e o trânsito no local foi aberto para o tráfego.

Veja abaixo os vídeos da ação: