Travesti é morta e tem crânio esmagado dentro de casa em MT

Do: MidiaNews

Corpo foi encontrado no domingo, em Jaciara; a vítima foi identificada como Ana Paula dos Santos

Uma travesti identificada como Ana Paula dos Santos foi encontrada morta na tarde de domingo (27), em sua residência, localizada na Avenida Botocudos, em Jaciara (144 km a sudoeste de Cuiabá).

Ela foi encontrada nos fundos do imóvel, com seis facadas no rosto, braço e peito. Ela também tinha o crânio esmagado. Ao seu lado, estava uma faca e um pedaço de concreto, que possivelmente foram utilizados no crime.

Os policiais constataram que as portas da residência foram arrombadas e no interior da casa os policiais observaram rastros de sangue, aparentemente tendo início dentro de um dos quartos, onde foi localizada outra faca.

Testemunhas relataram que a vítima morava na casa com um casal e que foi vista com vida na noite anterior, por volta das 22h, se arrumado para sair.

Segundo a Polícia Militar, a vítima tem ao menos quatro passagens pela Polícia por tráfico e desobediência.

Até o momento, o suspeito do crime não foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.