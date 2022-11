Trabalhadores morrem ao cair em silo de soja em fazenda em MT

Do: MidiaNews

Elison tentou pegar uma ferramenta e caiu; Mizael foi salvá-lo e acabou morrendo também

Dois funcionários morreram asfixiados após caírem no secador de soja em uma fazenda de Pontes e Lacerda (a 443 quilômetros de Cuiabá).

Conforme a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Mizael Lucas Duarte Lopes, de 22 anos, e Elison Carlos Lima Ferreira, de 38.

Os dois foram sugados pelos grãos quando caíram acidentalmente no equipamento. O acidente aconteceu no sábado (12).

Quando os militares chegaram, encontraram os funcionários com tratores e maçaricos, empenhados, tentando abrir a lateral do secador para resgatar os colegas.

Após algumas horas de muito trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu retirar os corpos das vítimas, que foram asfixiadas pela grande quantidade de soja que havia no recipiente de secagem.

De acordo com outros dois trabalhadores, que presenciaram o acidente, todos estavam trabalhando dentro do secador retirando a soja que fica nas laterais para jogar no funil.

Em certo momento uma ferramenta caiu no silo e Elison tentou pegar uma pá para recolhê-lo. Ele, no entanto, escorregou e foi sugado.

Mizael tentou salvar o colega e acabou escorregando e também sendo sugado.

O trabalhador disse que tentou jogar uma corda para socorrer os dois, mas eles afundaram rápido demais.

A Polícia Civil investiga o caso e a Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) realizou a perícia no local.