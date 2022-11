TENTAVAM PASSAR POR BLOQUEIO – Menino que se desesperou ao ver manifestante brigando com pai tinha cirurgia no olho marcada em Cuiabá

Do: Olhar Direto

O risco do filho perder uma cirurgia no olho, marcada para acontecer nesta semana em Cuiabá, foi a razão do desespero de um morador de Sorriso (a 420 km de Cuiabá), ao ser impedido de seguir viagem pela BR-163, na noite dessa segunda-feira (21). O vídeo viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (22) e mostra o homem implorando para poder seguir viagem a um dos participantes dos atos, que estava exaltado.

Os bloqueios foram colocados por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições presidenciais de 30 de outubro, quando o ex-presidente Lula (PT), derrotou nas urnas o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além de questionarem o resultado das eleições, eles também pedem por intervenção federal e voltaram a bloquear as rodovias na última sexta-feira (18). Os trechos bloqueados em Sorriso foram liberados por operação das Forças de Seguranças na manhã desta terça-feira (22).

De acordo com apuração do Olhar Direto, pai e filho conseguiram seguir viagem. Ele passou por atendimento médico nesta terça-feira (22), em Cuiabá, onde segue aguardando pela cirurgia ocular.

A previsão é de que o procedimento seja realizado em um hospital público entre quarta-feira (23) e quinta-feira (24). Para conseguir a cirurgia, a família precisou aguardar liberação da Central de Regulação.

Manifestante se exaltou

O pai do menino chegou a implorar para que o manifestante deixasse os dois passar pela rodovia. O homem chegou a dizer que o filho “perderia o olho”. Exaltado, o participante do bloqueio disse: “o que tenho haver se seu filho vai perder o olho?”.

“Vai de a pé, uai! De a pé vai, carro não passa. O que tenho a ver com o olho do teu filho? Pega um avião e vai. Não vai passar”, grita o manifestante.

Ao ver que o homem se exaltou, o menino se desespera e começa a chorar, pedindo para que o pai fosse embora do local.

Veja o vídeo: