Segunda festa literária de MT começa nesta terça-feira (8) de forma simultânea em Cuiabá e Rondonópolis (MT)

As duas exposições contam com lançamentos, oficinas e palestras na varanda dos espaços culturais das unidades.

O evento carrega o tema “Regionalidades”, com intuito de promover uma imersão no universo literário mato-grossense, com oportunidade dos autores mostrarem as obras deles.

Dentro da FliSesc terá a Feira do Livro de Mato Grosso, com escritores indepedentes, títulos de editoras, livrarias e sebos, a partir do sábado (12) até domingo (13), na varanda do Sesc Arsenal da capital. Durante o dia, os poetas irão declamar textos e poemas, levando o público a embarcar nas narrativas das histórias.