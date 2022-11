Secretaria de Saúde alerta para cuidados com a Covid-19

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Embora grande parte da população do Brasil já tenha sido vacinada contra a Covid-19, o que reduziu sensivelmente o índice de pessoas contaminadas pela doença, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde alerta que a população deve ficar atenda e manter alguns cuidados para evitar o contágio pela subvariante BQ.1 da ômicron, que tem sido registrado em várias regiões.

Entre os cuidados está o esquema vacinal completo. Para crianças com idade entre 3 e 11 anos, o correto são duas doses do imunizante. Adolescentes de 12 a 18 devem ter tomado três doses, incluindo a de reforço. Para quem tem 30 anos ou mais, o esquema vacinal completo exige 4 doses, incluindo duas de reforço.

O mesmo esquema vale para quem tem 18 anos ou mais, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades, que devem ter tomado as duas doses normais, mais a primeira e a segunda doses de reforço. É imprescindível respeitar o intervalo de 4 meses entre a aplicação das doses.

Além da vacinação completa, outros cuidados, como o uso de máscara em locais fechados e a higienização das mãos sempre que possível, complementa os cuidados para evitar o contágio pela Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a prevenção deve ser seguida principalmente por aquelas pessoas com fatores de risco para a Covid-19, imunossuprimidos, idosos, gestantes ou com múltiplas comorbidades.

Em Campo Verde, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a Covid-19 segue sendo feita de forma escalonada, todos os dias de semana até as 17h00 e aos sábados até as 13 horas, na sala anexa ao Posto de Saúde da Família Araras 1, no bairro Jardim Campo Verde.