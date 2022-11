Roubos em Cuiabá – Motorista de aplicativo monitorava vítimas e transportava ladrões

Do: MidiaNews

Com passagens criminais, ele foi autuado em flagrante por associação criminosa e roubo

Um motorista de aplicativo foi preso pela Polícia Civil de Várzea Grande, na terça-feira (08), suspeito de integrar uma associação criminosa responsável pela prática de roubos em residências e comércios na região.

As investigações foram realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) da cidade.

Com passagens por roubo e homicídio culposo, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de associação criminosa e roubo, horas depois do grupo invadir uma casa, render a família e levar diversos pertences avaliados em mais de R$ 14 mil.

A vítima relatou que na manhã de segunda-feira (07), três indivíduos armados invadiram o imóvel quando sua filha abriu o portão para a funcionária entrar.

Os moradores, incluindo dois bebês recém-nascidos, foram rendidos e a todo momento ameaçados de morte.

Durante o assalto, um dos suspeitos demonstrou ter conhecimento prévio da rotina da família, dizendo que se trata de empresários, ordenando que o celular fosse desbloqueado para acessar o aplicativo do banco e realizar transferências bancárias.

Contudo, os bandidos estavam muito alterados e não conseguiram efetivar as transferências pois os dados da conta destinada não estavam corretos. Do local foram levados joias, tabletes, perfumes, entre outros produtos, causando prejuízo financeiro de mais de R$ 14 mil.

Com base nas informações a equipe da Derf-VG passou a diligenciar de forma interrupta para esclarecer a ocorrência, identificando o condutor bem como apreendendo o veículo, modelo Sandero de cor prata, utilizado pelos criminosos no cometimento do roubo.

Conforme apurado os envolvidos vem praticando os roubos em casas e empresas de Várzea Grande e Cuiabá, sendo que, o suspeito preso se vale da profissão de motorista de aplicativo para servir como álibi, assim dissimulando a função que desempenha na associação criminosa.

As investigações apontam que o motorista de aplicativo é responsável por fazer o monitoramento dos locais, registrando a rotina dos alvos para facilitar no momento da execução dos crimes.

Ele também leva os comparsas até os endereços e permanece nas imediações dando o suporte.

Para a delegada titular da Derf-VG, Elaine Fernandes, não há dúvidas de que o autuado é integrante estratégico do grupo, pois usa da profissão para monitorar os locais, pois caso seja abordado alega que está aguardando um passageiro, bem como quando leva os comparsas e aguarda para dar fuga, também justifica que está apenas fazendo uma corrida.

“A liberdade do suspeito reflete em risco para a sociedade e para verdadeiros passageiros, pois o mesmo pode monitorar as casas indistintamente e até sequestrá-los no intuito de obter lucro financeiro”, destacou a delegada Elaine Fernandes.

Ao ser abordado pelos policiais civis, o suspeito foi encaminhado junto com o automóvel Sandero de cor prata para a Derf-VG, onde foi interrogado e autuado em flagrante delito. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

As diligências continuam visando identificar e prender os outros autores do crime.