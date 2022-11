Rixa política – Rapaz é morto a tiros ao tentar separar briga de amigo em bar

Do: MidiaNews

Dwainy Correa Koslowski tinha 27 anos; crime aconteceu no domingo em Nova Mutum

Um homem de 27 anos, identificado como Dwainy Correa Koslowski, foi morto a tiros nesse domingo (13) após confusão em um bar em Nova Mutum (242 km ao norte de Cuiabá).

Conforme a Polícia Militar, o caso ocorreu quando o assassino entrou no estabelecimento e foi até um amigo da vítima para tirar satisfação sobre uma rixa política.

A conversa evoluiu para uma discussão, e o assassino então sacou uma pistola e apontou para homem. Nesse momento, Dwainy entrou no meio dos dois, no intuito de proteger o amigo, e começou a empurrar o suspeito para fora do bar.

Os dois acabaram brigando fora do estabelecimento, e o homem armado atirou duas vezes em Dwainy, atingindo também um carro que passava pelo local.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a arma do autor travou e ele chegou a tentar destravá-la para continuar atirando, mas não conseguiu. Em seguida, ele fugiu do local do crime.

A vítima foi socorrida pelas testemunhas e encaminhada ao pronto-atendimento de Nova Mutum, onde morreu.

Apesar das buscas pela região, o criminoso não foi localizado pelos policiais até o momento.