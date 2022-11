Reforma na Escola Municipal Monteiro Lobato devem ser concluídas antes do prazo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

As obras de reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato, no bairro Jupiara, estão avançando de acordo com o cronograma inicial e devem ser concluídas antes do prazo previsto.

De acordo com o responsável pelos trabalhos, o prazo estipulado inicialmente para a conclusão era fevereiro de 2023, porém, a expectativa é que as obras sejam concluídas em janeiro.

As intervenções feitas no prédio contemplaram salas de aulas, pátio interno e externo; nova cerca , reforma em banheiros, cozinha e refeitório, além de uma nova pintura e nova fachada externa. Os investimentos que estão sendo feitos pelo município vão trazer mais conforto, segurança e tranquilidade para alunos, professores e profissionais da educação que atuam na escola.

Além da Monteiro Lobato, a Escola Municipal Paraíso, na comunidade do Limeira, também está sendo reformada com recursos do Município. Em parceria com o Governo do Estado estão sendo reformadas as escolas Santo Antônio, no Assentamento Santo Antônio da Fartura, Alice Barbosa Pacheco, na Agrovila João Ponce de Arruda, na comunidade do Limeira e Ledy Anita Brescancim, no Bairro São Miguel.

Também em parceria com o Governo do Estado, serão reconstruídas as Escolas Estaduais Jupiara e Waldemon Moraes Coelho. Na Escola Jupiara, as obras já foram iniciadas. Com a reconstrução o sistema elétrico será melhorado para que os estabelecimentos de ensino possam contar com sistema climatização.