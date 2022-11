Recanto do Bosque I e II recebem sinalização viária

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um trânsito seguro se faz com ruas bem conservadas e com uma sinalização viária eficiente. Nesta terça-feira, uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Campo Verde, iniciou o trabalho de implantação de sinalização de trânsito horizontal nos bairros Recanto do Bosque I e Recanto do Bosque II, serviço que está sendo supervisionado pelo Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) e pela Secretaria Municipal de Obras.

A nova demarcação nas vias dará maior fluidez ao tráfego e maior segurança aos condutores. “Neste momento nós estamos centralizando o trabalho nas ruas onde foi feita a recuperação da capa asfáltica”, explicou a secretária de Apoio Integrado à Segurança Pública, Viviane Bernardino.

De acordo com a secretária, a implantação de sinalização horizontal de trânsito se estenderá por outros bairros de acordo com a execução do trabalho de recuperação da capa asfáltica, que está sendo feito com aplicação de micropavimento e reperfilamento e já contemplou mais de 130 mil metros quadrados de ruas e avenidas.