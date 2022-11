Protestos contra resultado das eleições seguem bloqueando rodovias em MT; veja os pontos

Na terça-feira (1º), a secretaria informou que finalizava as estratégias para desbloquear as rodovias. As ações, conforme Bustamante, serão executadas pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros e, se necessário, será feito o uso de força — mas que o diálogo e a negociação deveriam ser prioriedade das equipes. A Polícia Rodoviária Federal informou que está alinhada com as decisões tomadas.