Profissionais de saúde que atuam nas UBS participam de capacitação sobre diabetes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas Unidades Básicas de Saúde de Campo Verde, estão participando hoje de uma capacitação sobre diabetes, ministrada pela médica especialista em endocrinologia, Bruna Prati.

A capacitação está sendo realizada no Plenarinho da Câmara de Vereadores no período da manhã e da tarde a dois grupos diferentes de profissionais. Nesta quinta-feira, será a vez dos médicos participarem da capacitação, que tem como objetivo principal preparar os profissionais para que possam atender os usuários do sistema de saúde pública com cada vez mais excelência.