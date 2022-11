Professores da Rede Municipal e familiares de surdos concluem curso básico de LIBRAS

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na tarde desta quarta-feira, 30 participantes do curso de formação básica em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, participaram da cerimônia de formatura realizada na Escola Municipal Dona Maria Artemir Pires.

“Concluir o curso de formação básica em LIBRAS é muito gratificante”, enfatiza a secretária de Educação Simoni Pereira Borges. “Tendo em vista que nós temos uma comunidade surda muito ativa e representativa nas escolas, onde temos vários surdos”, completa.

O curso, que teve início em junho, com um total de 40 horas, com as aulas sendo realizadas uma vez por semana. “Esse curso foi pensado inicialmente para atender os profissionais da educação e as famílias dos surdos visando uma integração melhor e a comunicação nos ambientes públicos e, em especial, no ambiente escolar”, observou Simoni Borges.

De acordo com a secretária, a proposta da Secretaria de Educação é ofertar um curso intermediário de LIBRAS, como forma de fomentar continuamente a capacitação da comunidade surda para a linguagem de sinais. “Assegurando, dessa forma, o direito de comunicação dos surdos”, frisou a secretária.