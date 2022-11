Procuradoria recomenda que policiais removam barracas dos bloqueios em rodovias de MT

Na manhã desta quarta-feira, não havia mais nenhum ponto de bloqueio no estado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O governo estadual passou a coibir efetivamente as interdições com atuação das forças de segurança a partir de terça-feira (22), como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além da PRF, que encaminhou mais 100 homens para ajudar nas ações, que também contaram com maquinários para desobstruir as vias.