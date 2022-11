Prefeitura constrói 2 quilômetros de calçadas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Nos últimos meses, a Prefeitura de Campo Verde tem investido na mobilidade urbana, recuperando a pavimentação asfáltica e construindo calçadas em vários pontos da cidade.

Somente de calçamento foram construídos 2 quilômetros lineares. Obedecendo a legislação municipal, as calçadas são permeáveis, com parte gramada para absorção da água da chuva e piso tátil, que facilita o trânsito de pessoas com deficiência visual.

Onde foram construídas? – As calçadas foram construídas em frente ao Centro Educacional Paulo Freire, de frente para as Avenidas Ayrton Senna e Presidente João Goulart.

Na Área de Lazer Recanto do Sol, no bairro Recanto do Bosque, a obra contemplou o trecho em frente à rua Aroeira. No bairro São Miguel, a calçada foi construída no entorno da Escola Estadual Ledy Anita Brescancin e do Miniestádio Ivo Hauber Júnior.

Os investimentos, além de melhorar o aspecto visual das regiões, vão proporcionar mais comodidade e segurança para os pedestres. Também foram reconstruídos pequenos trechos do calçamento em outras regiões da cidade, como em frente ao Hospital Municipal Coração de Jesus.