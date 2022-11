Prazo para renegociação de débitos termina em dezembro

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prazo para que mutuários com débitos em atraso referentes a IPTU, taxas e alienação de terrenos que ainda não foram escriturados, localizados nos bairros Recanto do Bosque, Recanto do Bosque II, Cidade Alta e Cidade Alta II, regularizem seus débitos termina em dezembro.

O alerta está sendo feito pelo Departamento Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Campo Verde e vale para os imóveis que estão no Programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb).

De acordo com o gerente de Habitação e Regularização Fundiária, Cícero Alves dos Santos, os mutuários que não regularizarem os débitos pendentes, com vencimento até 31 de dezembro de 2021, perdem os benefícios do Reurb. Os débitos podem ser parcelados em até 30 vezes com descontos de 100% sobre os juros e multas.