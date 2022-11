Polícia prende homem que namorava com menina de 13 anos

Do: MidiaNews

Adolescente estava desaparecida desde sexta-feira, quando saiu para ir a escola e não voltou mais

Um homem suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina 13 anos de idade, com quem mantinha um relacionamento, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quarta-feira (23) em Cuiabá.

A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica) em apoio ao Conselho Tutelar.

A adolescente, que estava desaparecida desde sexta-feira (18), quando saiu de casa falando que ia para escola e não voltou mais, foi localizada em uma residência no bairro Jonas Pinheiro. O suspeito, de 22 anos, confessou que estava na companhia da menor e foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

As diligências começaram após o Conselho Tutelar receber informações sobre o possível paradeiro da menina, que estaria na companhia do suposto namorado.

Diante das informações, as equipes da Deddica e do Conselho Tutelar foram até a residência do suspeito no bairro Altos da Glória, onde encontraram apenas a mãe dele, que, questionada, disse não saber de nada.

Enquanto as equipes estavam na residência, o suspeito chegou e também negou saber do paradeiro da menor, porém após algum tempo confessou que estava com ela em outra casa, no bairro Jonas Pinheiro.

Em continuidade as diligências, os policiais foram até o local, onde encontraram a menina em ambiente degradante, dentro de um quarto onde só havia um colchão.

Em conversa com a equipe psicossocial da Deddica, a menor revelou que havia passado a noite com o suspeito e que pela manhã ele saiu para trabalhar e a deixou sozinha na residência.

O suspeito foi conduzido à Deddica, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. No interrogatório, ele confessou que conhecia a menor desde que ela tinha 12 anos, porém só quando ela completou 13 anos teve relações com ela.