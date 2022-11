Polícia prende estelionatários que aplicaram golpes em mercados

Do: MidiaNews

Investigações identificaram que os suspeitos emitiram notas fiscais falsas, simulando vendas

Cinco mandados de busca e apreensão com alvo em estelionatários que aplicaram golpes utilizando nomes de diversos supermercados em Cuiabá foram cumpridos pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (18.11), na Operação Caseus, deflagrada pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá.

Os prejuízos causados às vítimas ultrapassam a casa de R$ 4,7 milhões.

Segundo as investigações coordenadas pela delegada Judá Marcondes, os criminosos firmaram contrato com empresa de laticínio para distribuir muçarela aos supermercados e emprestaram dinheiro com empresa de factoring para garantir a transação.

Para aplicar o golpe, os suspeitos emitiram notas fiscais e duplicatas falsas, simulando vendas de muçarela, não pagando a empresa de laticínio e tao pouco a factoring, deixando os supermercados como devedores dos títulos de crédito.

Diante dos levantamentos, a delegada Judá Marcondes representou pela prisão preventiva dos suspeitos, pela busca e apreensão e bloqueio das contas no valor do prejuízo causado. Foram decretadas pela Justiça, as ordens de busca e apreensão e o bloqueio das contas dos suspeitos no valor de R$4.740.000,00, além da inserção da tornozeleira eletrônica nos investigados.