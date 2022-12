Polícia Civil localiza ossada humana enterrada em área de mata em Rondonópolis

A vítima tinha as mãos e pés amarrados e estava totalmente em decomposição

Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis localizou na manhã desta quarta-feira (30.11) uma cova, na região do bairro Maria Vetorasso, com a ossada de uma pessoa, que indica ser do sexo masculino.

A equipe da DHPP chegou ao local após receber informação de que haveria um corpo enterrado na área.

Peritos da Politec e o IML foram acionados ao local para o recolhimento do cadáver e encaminhamento para exame de necropsia e de identificação.

A delegada Karla Peixoto Ferraz destaca que é necessário agora aguardar o resultado das perícias para identificação da vítima e da causa da morte e continuidade das investigações.