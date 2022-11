Pode comemorar – Cuiabá só cai para Série B se ocorrer uma “tragédia” na reta final

Do: MidiaNews

Só uma tragédia vai impedir que o Cuiabá permaneça na Série A do Brasileirão do ano que vem.

Com os resultados de seus rivais na quarta-feira (9) – derrota do Ceará e empate do Atlético-GO -, o Dourado está praticamente fora da zona de rebaixamento.

Para o Cuiabá cair, será preciso que ocorra uma combinação de resultados muito improvável. O time de António Oliveira teria que perder seus dois jogos que restam e o Atlético-GO ganhar seu último confronto. E não só: será necessário também que o clube goiano tire uma diferença de 9 gols de saldo.