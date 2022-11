Pá carregadeira é incorporada à frota da Secretaria de Obras

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Obras de Campo Verde recebeu nesta sexta-feira, mais uma pá carregadeira que foi incorporada à frota da Pasta.

A máquina, marca Komatsu, modelo A320, foi adquirida com recursos próprios e de emenda parlamentar do deputado federal Dr. João (MDB) e custou R$ 890 mil, sendo R$ 490 do Município.

De acordo com o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, a compra da nova máquina vai permitir que a Secretaria de Obras amplie o atendimento às comunidades e possa realizar um trabalho com melhor qualidade e mais eficiência.