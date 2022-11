Operação entre MT, GO, SP e ES combate esquema de importação e comércio de medicamentos falsificados; mandados de prisão foram cumpridos em Cuiabá e Campo Verde

A ação é um trabalho conjunto entre Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as Vigilâncias Sanitárias do município de Cuiabá e dos Estados de Goiás, São Paulo e Espírito Santo.

Segundo a PF, as investigações começaram com uma apreensão de várias caixas de medicamento de origem argentina no Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS).

Ainda conforme a PF, a ação é fruto do compartilhamento de informações entre a Polícia Federal e a Anvisa, e o trabalho de análise do material apreendido durante Operação Miastenia, deflagrada em agosto deste ano.