Onze feridos – Banda de forró estava em van que se envolveu em acidente em VG

Do: MidiaNews

Um integrante da banda está internado em uma UTI; colisão aconteceu na tarde de domingo

A Banda de Forró Rastapé estava na van que se envolveu em um acidente com outros quatro veículos na tarde de domingo (27), na região do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, que deixou onze pessoas feridas.

O grupo voltava para Cuiabá depois de apresentarem em um festival em Tangará da Serra, na noite de sábado (26).

Como noticiado pelo MidiaNews, o acidente aconteceu por volta das 15h, no km-443, e envolveu cinco veículos. Além da van onde estavam os músicos, três veículos de carga e um Chevrolet Prisma foram atingidos. A suspeita é que uma ultrapassagem mal sucedida teria ocasionado a colisão.

Conforme a assessoria de imprensa da banda, parte dos integrantes já está bem e, inclusive, retornou para São Paulo. Três pessoas seguem internadas em observação médica. Um deles teve ferimentos graves e está em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os demais passageiros e o motorista, que havia ficado preso entre às ferragens, não sofreram ferimentos graves.

Nas redes sociais da banda, diversos artistas emitiram apoio e solidariedade. “Deus proteja vocês! Melhoras a todos”, disse a apresentadora Faa Morena. “Força, pessoal! Vai ficar tudo bem! Estamos mandando todo axé do mundo!!”, publicou a Banda Raiz do Sana.

A van que transportava a banda é da empresa Gracindo Tur, que afirmou, por meio de nota, que o motorista do veículo ainda foi para o acostamento da via, na tentativa de não colidir contra o Prisma. Disse também que reforçou o apoio e atendimento necessário e se colocou à disposição para eventuais esclarecimentos.

Não há informações sobre os demais feridos.