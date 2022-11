“O Reino Sustentável de OZ” é encenado para alunos da Escola Monteiro Lobato

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O musical “O Reino Sustentável de Oz”, baseado no espetáculo “O Mágico de Oz”, que por sua vez teve como base o livro The Wonderful Wizard of Oz, de L. Frank Baum, foi encenado nesta quinta-feira para os alunos da Escola Municipal Monteiro Lobato.

Pela manhã, o musical, que tem uma temática ambientalista, enfatizando a importância da reciclagem, da coleta seletiva, e da preservação das florestas e dos rios, foi encenado para os alunos do período matutino. Agora à tarde, será a vez dos estudantes matriculados no período vespertino viajarem na imaginação e na fantasia do teatro musical.

A peça, que tem duração entre 45 minutos a uma hora, é encenada pelo Grupo Mercúrio Cultural, de Campinas (SP) e é financiada pela Cofco International, que atua no segmento de compra e armazenamento de grãos, e pela Thing Projetos, através da Lei Rouanet de incentivo à cultura.

Amanhã (sexta-feira), também nos períodos da manhã e da tarde, o espetáculo será apresentado aos alunos do Centro Educacional Paulo Freire. O Grupo Mercúrio Cultural informou que existe a possibilidade de novas apresentações em Campo Verde, no entanto, não informou quando elas acontecerão.