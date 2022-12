Novos filhotes de onças são avistados no Dia da Onça em Pantanal de MT

Dois novos filhotes de onça-pintada foram avistados, nessa terça-feira (29), celebrado como o Dia da Onça, em Porto Jofre, em Poconé, a 104 km de Cuiabá. As imagens foram registradas pela ONG Panthera e as câmeras costumam monitorar jaguatiricas na região através das armadilhas fotográficas, o que causou surpresa aos pesquisadores quando apareceram as onças na região.