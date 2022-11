Mulher morre presa às ferragens após carreta tombar em MT

Do: MidiaNews

Vítima foi identificada como Ana Maria Tereza Cunha Pereira, de 43 anos

Uma mulher identificada como Ana Maria Tereza Cunha Pereira, de 43 anos, morreu no domingo (27), após a carreta em que estava tombar na MT-222, em Sinop (505 km ao norte de Cuiabá).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo de carga, que não teve a identidade divulgada, saiu com ferimentos leves do acidente. Ele foi liberado após atendimento médico.

No local, os militares encontraram a vítima presa às ferragens, e constataram que ela já havia morrido.

Após desencarcerar o corpo de Tereza, processo que durou cerca de 1h30, ela foi entregue à Politec de Sorriso.

A Polícia Civil irá investigar a dinâmica do acidente.