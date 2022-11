Mulher é encontrada desmaiada após ser espancada pelo marido

Do: MidiaNews

Crime aconteceu na madrugada de domingo (13), no Bairro Lixeira; ela foi levada ao Hospital Municipal

Uma mulher de 37 anos sofreu traumatismo craniano após ser agredida pelo marido no Bairro Lixeira, em Cuiabá, na madrugada de domingo (13). A vítima foi encontrada desmaiada no meio de uma rua com diversos hematomas. O suspeito está foragido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 4h. A Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada em uma Unidade de Pronto-Atendimento do bairro Planalto.

No local, os enfermeiros afirmaram que a mulher estava com diversos hematomas, traumas na região da cabeça e sinal de enforcamento.

A irmã da vítima também estava no postinho e, em conversa com os militares, relatou que foi avisada pela mãe que, por volta das 3h, a irmã havia sido encontrada desmaiada na Rua São Luiz.

A vítima, então, foi socorrida por um vizinho e levada ao Pronto-Atendimento. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Seu atual estado de saúde exige cuidados.

Ainda conforme a irmã da vítima, após o episódio, o cunhado teria sido visto por duas vezes rondando a quitinete onde o casal morava. Ao saber que estava sendo procurado pela Polícia, ele fugiu em um Monza vermelho.

Em checagem no sistema, foi constatado que, na noite anterior, uma viatura havia sido chamada na residência para uma ocorrência de violência doméstica. Entretanto, de acordo com a Polícia, a casa não havia sido encontrada.

Ainda na noite de sábado, o próprio suspeito chegou a registrar um boletim por crime de abandono de incapaz. Segundo o homem, a esposa teria saído de casa e deixado os filhos.

O caso foi registrado como homicídio doloso tentado. Polícia fez diligências a fim de encontrar o suspeito, mas sem sucesso.